Pioli si affida a Bonera per aiutare Chukwueze durante la partita: il retroscena

Samuel Chukwueze è il grande protagonista rossonero di questa prima parte di gara tra Milan e Borussia Dortmund. Il nigeriano ha segnato il gol del momentaneo pareggio, dopo un periodo di lunga difficoltà per la squadra di Pioli. Per aiutare il nigeriano, come confermato da Sky Sport, l'allenatore rossonero ha mandato Daniele Bonera dall'altra parte del campo, nel primo tempo, per fornire indicazioni in spagnolo al nigeriano.Bonera infatti ha giocato la parte finale della sua carriera proprio al Villarreal.

