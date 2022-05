Pioli: "Siamo stati i migliori fino ad oggi, dobbiamo esserlo anche domani"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan, commentando la sfida in programma contro i neroverdi: "Siamo stati i migliori fino ad oggi, dobbiamo esserlo anche domani. Abbiamo preparato la partita durante una settimana di lavoro, serenità e attenzione come abbiamo sempre fatto. Non conta quello che hai fatto fino a ieri ma conta quello che faremo domani. Ci siamo costruiti e meritati una grande occasione, dobbiamo ancora finirla".