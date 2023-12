Pioli sicuro: "Il campionato è aperto, ma serve continuità"

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - "Il campionato è ancora aperto. Mancano tante partite. In campionato non può mancare la continuità ed è questo il nostro obiettivo. Vogliamo arrivare almeno tra le prime quattro ma vorremmo fare qualcosa di più": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta a Bergamo. Pioli assicura di non essersi preso responsabilità non sue a tutela della squadra del club. Non si sente il capro espiatorio, anzi: "Io sono l'allenatore del Milan e ho delle responsabilità. Non sono né un eroe né una vittima. Il mio lavoro è fatto di oneri e onori". (ANSA).