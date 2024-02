Pioli spegne ogni discussione: "Arbitri? Non c'è malafede nei nostri confronti"

vedi letture

Alla vigilia della delicata trasferta di campionato contro la Lazio, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa spegnendo ogni discussione in merito ad un presunto problema arbitrale per la sua formazione, spesso comunque vittima in stagioni di episodi dubbi a sfavore. Queste le sue dichiarazioni.

C'è un problema arbitrale per il Milan?

"No. Gli arbitri stanno cercando di fare il meglio possibile, non c'è malafede nei nostri confronti. In alcuni episodi c'è fortuna, in altri no".