Pioli spiega: "Con Maldini e Massara volevamo investire su determinati giocatori. Se abbiamo fatto questo percorso..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefano Pioli, allenatore del Milan, si è così espresso a SkySport sul progetto rossonero: "Con Paolo e Ricky volevamo investire su determinati giocatori con costi sostenibili per una società che voleva portare avanti un certo tipo di percorso. È un percorso che non dà risultati immediati, ma noi siamo stati bravi ad anticipare queste tempistiche. Se abbiamo fatto questo percorso è perché tutte le componenti hanno dato il proprio contributo. Dal primo giorno che sono entrato a Milanello mi sono sentito bene ed il confronto con Maldini e Massara mi ha dato più forza nel mio lavoro. È una cosa che all'allenatore dà più forza, più fiducia. Maldini non è lì solo per gli allenamenti è lì per rapportarsi con tutti, è una figura centrale. Parliamo di una persona di un livello di conoscenza, di dna incredibile".