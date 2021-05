Pioli: "Stiamo gettando le basi per costruire una squadra vincente"

Stefano Pioli commenta la vittoria per 3-0 del Milan contro la Juventus all’Allianz Stadium nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. MilanNews.it vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore rossonero in diretta. Ci sono i presupposti affinché si possa aprire un ciclo con lei?

“Noi stiamo gettando le basi per costruire una squadra vincente, stiamo combattendo per questo. Tanti giocatori stanno dimostrando di poter essere di alto livello. Chiaro che tutti gli anni bisogno inserire qualcosa di nuovo e migliorarsi”.