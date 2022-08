Pioli su Brahim Diaz: "Ha più ritmo partita degli altri due trequartisti in questo momento"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese, rispondendo anche ad una domanda relativa a chi potrebbe giocare come trequartista dal primo minuto contro i friulani: "Se dovesse giocare Brahim sarà perché lo ritengo meglio degli altri in questa partita, ha più ritmo degli altri due in questo momento. Charles ha avuto una preparazione così così per tutti i motivi che conosciamo. In quella posizione devono dimostrarmi di poter essere i titolari in ogni allenamento, ma tutti e tre possono giocare anche in altre posizioni".