Pioli su Calhanoglu e Ibra: "Importante il loro rapporto in campo, sanno attaccare le linee"

Stefano Pioli, intervenuto nella consueta conferenza di vigilia, si è concentrato su Calhanoglu e sul suo rapporto con Ibrahimovic in campo: "Si parte dalle qualità dei giocatori, le prestazioni dipendono da questo. E' un giocatore che sa stare molto bene in campo, la sua collaborazione con Ibra in campo è importante, sanno attaccare le linee e la profondità. E' un giocatore che ha tanta qualità e tanta generosità, ha tutto per fare bene e continuare ad essere un punto di riferimento".