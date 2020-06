"Castillejo sa abbinare quantità e qualità, deve continuare assolutamente così, sa attaccare bene la profondità, non può che crescere. Sia lui che Theo Hernandez potranno crescere a livello fisico per darci un contributo importante". Così, Stefano Pioli ha elogiato in conferenza stampa la duttilità tecnica e tattica di Samu Castillejo.

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE