Pioli su Ibra: "Il recupero procede bene, ma non so quando rientrerà. Zlatan è sempre presente nello spogliatoio"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il recupero di Zlatan Ibrahimovic: "Il recupero procede bene, sta rispettando la tabella. Ha ripreso a lavorare sul campo da solo. La sua condizione va valutata giorno per giorno, non so quando rientrerà. E' sempre presente nello spogliatoio, quindi avrà sicuramente parlato con la squadra".