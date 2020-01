Pioli su Ibra: "Zlatan non ci farà vincere le partite da solo"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della situazione che sta vivendo in questo momento: "Non pensiamo Ibra sia il salvatore della patria, ma sarà un valore aggiunto nel nostro lavoro, nella nostra quotidianità e presto nelle nostre partite. Ibra non ci farà vincere le partite da solo, è un campione, lo dimostrerà ancora, ha la voglia e la passione, ma è la squadra che dovrà fare molto meglio che nell'ultima prestazione".