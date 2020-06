Tra i tanti temi della confernza stampa, Stefano Pioli ha speso qualche parola anche sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic: "Ha lavorato tanto, ha lavorato bene, ieri ha fatto il primo allenamento ma non è ancora pronto per giocare, non sarà della partita. Domani lavorerà e non sarà in panchina con noi".

