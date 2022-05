Pioli su Ibrahimovic: "Si è operato per continuare a giocare. Spero che resti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan Campione d'Italia 2021-2022, si è così espresso (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) negli studi di 'Che tempo che fa' su Rai3, ospite di Fabio Fazio, sul futuro di Ibrahimovic: "Sta meglio. Non vedeva l'ora di fare questa operazione, ha sofferto per tanti mesi. Zlatan ci ha aiutato a crescere,ci ha dato quella mentalità e quella convinzione che poi è riuscito a trasmettere a tutti i suoi compagni. Ci sarà l'anno prossimo? È la persona più intelligente e più simpatica che conosca nel calcio. Spero e mi auguro che resti. Lui si è operato per poter continuare a giocare. Spero che resti perché ha ancora tanto da dare".