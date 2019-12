Pioli su Kessie: "Ha caratteristiche fisiche che gli altri non hanno"

Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci su una possibile cessione di Franck Kessie, il quale potrebbe interessare in Premier. Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha sottolineato come il Milan non abbia altri giocatori con le sue caratteristiche: "Franck ha caratteristiche fisiche che altri non hanno, domani se non saremo forti l'Atalanta ci butterà per terra, dovremo rispondere".