Pioli su Leao: "L'ho richiamato troppe volte perché doveva cercare più la profondità"

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Salernitana-Milan, soffermandosi anche sulla prestazione di Rafael Leao: "L'ho richiamato perchè troppe volte veniva incontro, doveva cercare più la profondità. Credo che come sempre la prestazione di tutta la squadra penalizza i singoli. Ha cercato di cambiar passo, forse nemmeno lui non era nella serata migliore. Volevo vedere però se avesse segnato in rovesciata... Purtroppo non è stata la nostra miglior serata. Noi siamo una squadra che dobbiamo giocare seplice e veloce, se non lo facciamo andiamo in difficoltà come è successo stasera".