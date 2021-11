Pioli su Messias: "Mi sta dimostrando la sua qualità in tutti gli allenamenti"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato così - in conferenza stampa - la prova di Messias al Wanda Metropolitano: "Messias ha dimostrato in uno spezzone, ma me lo sta dimostrando in tutti gli allenamenti, che ha qualità. È una bella storia ma non una favola, è qui perché ha le qualità per stare qui, ci darà soddisfazioni. Oggi ho fatto rivedere il gol alla squadra perché è importante gestire bene i palloni e poi riempire l'area, lui l'ha fatto molto bene".