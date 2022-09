Pioli su Milan-Napoli senza Leao e Osimhen: "Perdiamo di più noi, probabilmente non ci sarà nemmeno Rebic"

MilanNews.it

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport nel post partita di Sampdoria-Milan. Queste le sue dichiarazioni sull'assenza di Leao e Osimhen per Milan-Napoli:

Su Milan-Napoli: "Entrambe le squadre possono perdere tanto senza Leao e Osimhen. Ci perdiamo forse più noi perchè probabilmente non ci sarà nemmeno Rebic. E' stata una settimana pesante, abbiamo un'altra partita di Champions che è molto pesante per la classifica. Pensiamo a quella, poi penseremo al Napoli. Leao è determinante per noi, ma troveremo altre soluzioni".