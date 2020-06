Pioli su Milan-Roma: "Domani dovremo dosare le forze, è uno scontro diretto"

Intervenuto nella classica conferenza stampa della viglia, Stefano Pioli ha parlato dell'avversario di domani ovvero della Roma. "E' importantissimo leggere i momenti delle partite, domani giocheremo con un grande caldo, dovremo dosare le forze, dovremo essere aggressivi ma essere bravi anche quando c'è da palleggiare, come fatto a Lecce, contro un avversario che ha qualità ma ci può concedere anche spazio" - ha detto Pioli. "Noi e la Roma siamo abbastanza simili, la realtà ci dice che siamo ancora lontani. Domani è uno scontro diretto, sappiamo delle difficoltà della partita, abbiamo un'occasione per vincere e mettere in campo le nostre qualità. E' un'opportunità da sfruttare".

