Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha commentato il "caso Musacchio" in Milan-Torino: "Nessun caso, ha avuto un indurimento al polpaccio. In Coppa Italia doveva giocare, ma poi ha avvertito un fastidio ad un muscolo del polpaccio e quindi ho fatto giocato Kjaer. Se si fosse rifiutato di entrare, non sarebbe stato convocato per domani".