Pioli su Paquetà: "Non può essere soddisfatto ma si sta allenando bene"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa a Milanello, ha parlato di Lucas Paquetà, attualmente fuori dall'undici titolare: "Paquetà sta bene, si sta allenando bene, non può essere completamente soddisfatto come i non titolari. Non è un esterno puro, se gioca Paquetà non posso chiedergli la corsa in profondità come Castillejo, l'importante è avere una squadra equilibrata. Paquetà è sicuramente un bravissimo giocatore".