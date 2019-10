Pioli su Paquetà: "Quando ha la palla mi aspetto un giocatore più intraprendente"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto su Lucas Paquetà: "Ha fatto due/tre buoni movimenti in smarcamento dopo dei quali non ha ricevuto palla. Senza palla ha fatto bene, con la palla mi aspetto un giocatore più intraprendente che possa essere pericoloso. Se avesse fatto gol all'inizio la sua prestazione sarebbe stata valutata diversamente. Rimane un centrocampista, serve intensità e lavoro per tutta la gara".