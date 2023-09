Pioli su Reijnders: "E' forte ma non indispensabile. Se lo fosse..."

Reijnders è indispensabile per questa squadra? Così Stefano Pioli ha risposto così in conferenza stampa alla seguente domanda:



"Tiijani è un giocatore forte, ma non indispensabile. Se fosse indispensabile, ci renderebbe prevedibili".