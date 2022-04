Pioli su Saelemaekers: " Alexis è un titolare del Milan. A Torino può essere il suo momento"

MilanNews.it

Intervenuto durante la conferenza stampa in vista del Torino, Stefano Pioli ha parlato così di Alexis Saelemaekers, che nelle ultime uscite ha trovato poco spazio: "Saelemaekers è un titolare del Milan, poi devo fare delle scelte. La condizione non può essere al 100% per tutta la stagione, ho solamente scelto per ciò che secondo me era meglio per il momento. Può essere il suo momento a Torino? Può essere".