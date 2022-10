Pioli su Tatarusanu: "Non è scontato che non riposi anche lui"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rispondendo ad una domanda sui giudizi nei confronti di Tatarusanu, Stefano Pioli ha specificato che potrebbe essere soggetto anche lui alle rotazioni nelle prossime 7 partite: "Non è scontato che non turni anche lui, 7 partite sono tante anche per un portiere. È un giocatore esperto, maturo e rispettato e darà il suo apporto sia in fase offensiva che difensiva".