Pioli su Tonali: "Sandro ha caratteristiche importanti, va sfruttato anche in fase d'incursione"

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla viglia di Milan-Atalanta, soffermandosi anche sull'evoluzione di Sandro Tonali come centrocampista d'incursione: "Ci si è arrivati tramite la conoscenza con i propri giocatori, che aumenta stando sempre più insieme. Ti fanno capire chi è più portato ad inserirsi. Non parlerei di cambio di sistema, noi lo cambiamo continuamente. Che Sandro abbia queste caratteristiche è importante, ha una gamba sopra la media e va sfruttato anche in questa situazione. Santa Lucia è fuori stagione (ride, ndr). Ha fatto la settimana come tutti i suoi compagni, con attenzione e disponibilità"