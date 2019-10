Pioli sugli errori tecnici: "Dobbiamo essere più lucidi nelle scelte"

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli si è espresso in merito agli errori tecnici commessi dalla squadra: "Si lavora per crescere e per evitare certi errori. A volte viene evidenziato un errore ma magari il compagno non ha aiutato. Dobbiamo essere più lucidi nelle scelte e nei gesti tecnici. Domani dovremo essere molto più lucidi nelle scelte, dovremo scegliere lo spazio giusto al momento giusto".