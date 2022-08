Pioli sugli investimenti del Milan: "Oltre un certo livello il club non credo voglia e possa andare. Ogni società fa le sue valutazioni"

MilanNews.it

Stefano Pioli ha risposto così alla Gazzetta dello Sport alla domanda sul perché al Milan non arrivano investimenti onerosia "alla Vlahovic", dal grande peso economico. Questa la risposta del tecnico rossonero: "Ogni società fa le proprie valutazioni: noi con un progetto sostenibile abbiamo dimostrato di poter vincere. Oltre un certo livello il club credo non voglia e non possa arrivare. Di sicuro non ho mai temuto che la nuova proprietà arrivasse e vendesse i giocatori più importanti: ci era stato detto in partenza che la filosofia sarebbe rimasta la stessa".