Pioli sul cambio modulo: "Ora no, ci penseremo durante la sosta"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza alla vigilia della SPAL, ha escluso che in queste partite ci sarà un cambio modulo con l'utilizzo di una difesa a tre e le due punte: "Tutto è possibile, nella mia idea di calcio non c'è un modulo preferito. Con l'andare del tempo si tende a mettere i più forti nelle posizioni migliori. Ci può stare ma si andrebbe a penalizzare altri giocatori. Concentriamoci su queste partite, durante la sosta potremmo anche pensare a qualcosa di diverso".