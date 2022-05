Pioli sul campionato: "Successo dovuto alla grande continuità avuta dall'inizio alla fine"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul campionato: "Tutte le partite hanno significato tantissimo nel nostro percorso. Certo, qualcuna l'abbiamo definita più pesante di altre, come per esempio gli scontri diretti, ma poi quelle che sulla carta sembravano più semplici si sono rivelate più complicate. Credo che il successo sia dovuto alla grande continuità che i ragazzi hanno avuto dall'inizio alla fine, non perdendo mai di vista quello che è il nostro modo di giocare, le nostre qualità e le nostre caratteristiche e credendo in quello che facciamo. Questo è il nostro segreto".