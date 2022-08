Pioli sul sorteggio di Champions: "È tutt'altro girone dell'anno scorso"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha commentato così il girone del Milan in Champions League: "È tutt'altro girone dell'anno scorso. Bisogna partire da una base concreta: la Champions pretende prestazioni di alto livello. A livello di qualità e di ritmo devi essere al massimo. Abbiamo le nostre carte da giocare e non dobbiamo sottovalutare nessuno. Il Real Madrid l'anno scorso ha perso in casa con lo Sheriff e noi non siamo ancora il Real Madrid. L'esperienza avuta l'anno scorso ci aiuterà. Una partita alla volta come sempre, dobbiamo dimostrare che l'esperienza dello scorso anno ci ha aiutato".