Pioli sull'arrivo di Giroud: "Mi è bastato fare un videochiamata per capire il suo spessore"

Stefano Pioli è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi su Olivier Giroud: "Credo che Giroud sia in un momento psicofisico ottimale. Aveva grande entusiasmo e si sta dimostrando un grande giocatore. Sono contento per lui e per Theo, spero continuino così. Mi è bastato fare un videochiamata con lui per capire il suo spessore e le sue capacità. Ha sempre inciso molto, non solo nel gol. Mette grande generosità quotidianamente. È un ragazzo molto determinato: raccoglie tutte le caratteristiche importanti per essere un leader".