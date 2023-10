Pioli sull'atmosfera a Dortmund: "Adrenalinica ed elettrizzante: ma questo potrà anche servirci"

vedi letture

Stefano Pioli ha commentato a Milan TV il clima che accoglierà i rossoneri domani al Signal Iduna Park di Dortmund. Queste le parole del tecnico rossonero: "Si cerca di preparare tutto perché è la Champions: ogni minimo dettaglio è importante. E' altrettanto vero che ci immergeremo in un'atmosfera adrenalinica ed elettrizzante ma questo potrà anche servire per farci entrare bene in partita. Quello che conta alla fine è giocare bene"