Pioli sull'Italia: "Giocherà per vincere, ha tutte le qualità per arrivare ai mondiali"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sassuolo, commentando anche il sorteggio dell'Italia per i play-off di Qatar 2022: "Io tifo per l'Italia, ha tutte le qualità per quello che hanno dimostrato Mancini e giocatori per arrivare ai mondiali. Dobbiamo tifare Italia tutti quanti. L'Italia giocherà per vincere perché ha i valori giusti, tiferemo per loro".