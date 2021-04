Pioli sulla corsa Champions: "Queste 32 partite ci hanno detto che siamo stati più forti di tutti tranne dell'Inter"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dells sfida contro la Lazio, mister Pioli ha commentato così la corsa Champions. Il Milan merita di arrivare nelle prime quattro? "Sicuramente sì, ma queste 32 partite ci hanno detto che siamo stati più forti di tutti tranne dell'Inter. Siamo stati gli unici a tenere testa ai nerazzurri. Possiamo giocarci le ultime giornate con le nostre ambizioni e il nostro obiettivo ancora lì da poter centrare. Siamo qui non per fortuna ma perché ce lo siamo meritati".

Lazio-Milan è uno spareggio? "Sì, perché gli scontri diretti valgono doppio. La Lazio è indietro nel punteggio, sia per noi che per loro sarà una partita importante per il futuro. Lo scatto in avanti sarebbe importante".