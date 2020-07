Stefano Pioli, tecnico del Milan, a DAZN ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e della rabbia dello svedese dopo il cambio. "Ha detto qualcosa ma non ho capito... Devo gestirlo, giochiamo ogni tre giorni, ha avuto un infortunio. Sia stasera sia nell'ultima partita è stato importante per la squadra. E' importante che siano tutti in forza".