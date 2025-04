Pioli tallona l'Al Hilal campione in carica, ormai però lontano da Benzema primo

Cinque giornate al termine della Saudi Pro League e l'Al Ittihad è sempre più vicino a riprendersi lo scettro. L'ultimo passo falso dell'Al Hilal campione in carica ha permesso a Benzema e soci di portare a sei le lunghezze di vantaggio sui rivali, che ora sono tallonati dall'Al Nassr di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo. La lotta Champions è sempre più interessante perché coinvolge altre due formazioni, ovvero l'Al Ahli e l'Al Qadisiya: quattro squadre in sei punti, due resteranno a mani vuote.

Lotta salvezza - Ancora più serrata la lotta per non retrocedere. L'Al Raed ha perso nel turno infrasettimanale e ora è a sette punti dal quartultimo posto. Dal Damac (11°) all'Al Wehda (17°) sono tutti potenzialmente in pericolo.

Il programma del 29° turno

Lunedì 21 aprile

Al Hilal - Al Shabab 2-2

Al Ittihad - Al Ettifaq 3-2

Martedì 22 aprile

Damac - Al Nassr 2-3

Al Wehda - Al Ahli 2-3

Mercoledì 23 aprile

Al Riyadh - Al Fateh 2.2

Al Kholood - Al Okhdood 0-1

Al Khaleej - Al Qadisiya 1-1

Giovedì 24 aprile

Al Orubah - Al Fayha 2-2

Al Taawon - Al Raed 4-3

Classifica aggiornata

1. Al Ittihad 68 punti

2. Al Hilal 62

3. Al Nassr 60

4. Al Ahli 58

5. Al Qadisiya 56

6. Al Shabab 51

7. Al Taawon 41

8. Al Ettifaq 40

9. Al Riyadh 35

10. Al Khaleej 34

11. Damac 31

12. Al Kholood 31

13. Al Fateh 30

14. Al Fayha 30

15. Al Okhdood 28

16. Al Orubah 27

17. Al Wehda 26

18. Al Raed 21