Pioli: "Theo è come l'ira di Dio, forza e determinazione incredibili. È già uno dei migliori terzini al mondo"

© foto di PhotoViews

Stefano Pioli, in un’intervista rilasciata ad AS, ha parlato del gol di Theo Hernandez contro l’Atalanta e delle enormi qualità che il terzino rossonero ha. Pioli ha detto: “Il gol contro l’Atalanta ti Theo è stato spettacolare... e raro. Se si guarda all'azione, avrebbe potuto fare mille altre cose. Avrebbe potuto passare la palla prima, cercare l'aiuto di un compagno, tirare prima, tutte cose che, forse, erano giuste da fare. Ma Theo è come l'ira di Dio, ha una forza e una determinazione incredibili. Quest'anno è diventato un giocatore più completo, è stato un bene per lui andare in Francia, perché significa che ha raggiunto un livello elevato. È già uno dei migliori terzini al mondo, ma credo che abbia ancora margini di miglioramento”.