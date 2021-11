Pioli: "Vedere i miei ragazzi così è una grande soddisfazione. Io cresco insieme a loro"

Mister Pioli ha parlato a Milan TV nel post partita di Atletico Madrid-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Ti sei un po' emozionato? “I ragazzi io li conosco, so quanto possono dare. Affrontare questa partita con questo piglio è una soddisfazione per un allenatore che li vede continuare a crescere e li vede sforzarsi per salite di livello… È una grande soddisfazione”.

Mister Pioli sta crescendo? “Pioli sta crescendo con i suoi giocatori, ci confrontiamo per cercare di mettere in campo strategie vincenti. Il mio è un dare per avere, stiamo crescendo insieme”.