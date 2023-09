Pioli verso il riposo alternato a Giroud e Leao contro Verona e Cagliari

vedi letture

Come ha riportato ieri la redazione di MilanNews.it (CLICCA QUI), nelle prossime due partite contro il Verona (sabato alle 15) e il Cagliari (mercoledì 27 alle 18.30), Pioli potrebbe far riposare in modo alternato sia Olivier Giroud che Rafa Leao. Entrambi hanno giocato dal primo minuto tutte e cinque la gare ufficiali del Milan fino a questo momento e con il calendario che si infittisce hanno necessità di riprendere un po' di ossigeno.

Sarà anche un'occasione proficua per dare maggiore minutaggio a chi ha giocato meno, specialmente i nuovi Okafor e Jovic.