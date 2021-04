Pioli vs Inzaghi: tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte

Stefano Pioli e Simone Inzaghi, da allenatori si sono affrontati dieci volte in carriera. Nonostante le ultime due vittorie milaniste, il bilancio è a favore del tecnico biancoceleste: tre successi per Pioli, due pareggi e cinque vittorie per Inzaghi. Prima dello 0-3 dello scorso luglio, Pioli non batteva il rivale dal 21 dicembre 2016, quando superò la Lazio 3-0 a San Siro sulla panchina dell'Inter.