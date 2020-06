Stefano Pioli, da allenatore, ha sfidato la Roma in 22 occasioni. Il tecnico emiliano ha raccolto tre successi e sette pareggi, mentre è stato sconfitto in dodici occasioni. L'ultima vittoria è il clamoroso 7-1 in Coppa Italia del 30 gennaio 2019, quando con la Fiorentina andò in scena una delle sconfitte più pesanti della storia giallorossa.