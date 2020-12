Pioli vs S. Inzaghi: due vittorie per il rossonero, cinque per il laziale

Stefano Pioli, da allenatore, ha affrontato Simone Inzaghi in nove occasioni. Il rossonero è riuscito a vincere in due occasioni, nel primo confronto, quando allenava l'Inter, e nell'ultimo, sulla panchina del Milan: in entrambi i casi ha prevalso per tre reti a zero. Nel mezzo, tuttavia, nessun successo per Pioli: due pareggi e ben cinque vittorie per Inzaghi, tutte da allenatore biancoceleste.