Pioli: "Zlatan si è presentato bene. Non dobbiamo parlare ma fare"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza, ha parlato dell'arrivo di Ibra al Milan: "Zlatan si è presentato bene, sia nelle dichiarazioni che come atteggiamento nei primi giorni di lavoro con la squadra. E' molto attento, è molto curioso, deve capire le dinamiche, i nuovi compagni e il nuovo allenatore, sta prendendo possesso del suo spazio. Ci vorrà un po' di tempo. In questo momento tra me e la squadra non è un momento per parlare ma per fare".