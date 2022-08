Pippo Pancaro compie 51 anni: gli auguri social del Milan

MilanNews.it

© foto di Alfonso Miranda

L'ex difensore del Milan Pippo Pancaro compie oggi 51 anni. Con la maglia rossonera, in due sole stagioni, ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa Europea e una Italiana. Il club rossonero ci ha tenuto a regalare un pensiero al suo ex giocatore con un tweet: "Tanti auguri per il tuo 51° compleanno Pippo Pancaro!"