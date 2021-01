Pirlo: "Mandzukic è un grande attaccante. Il Milan è primo ed è normale che facciano questo mercato"

Andrea Pirlo ha commentato in conferenza stampa la vittoria per 2-0 contro il Bologna, soffermandosi anche sulla capolista Milan: "Se mi aspettavo questo mercato da parte dei rossoneri? Sì me l’aspettavo perché essendo in questa posizione di classifica è normale avessero voglia di metter giocatori dentro per dare continuità a quello che stanno facendo. Mandzukic non lo conosco personalmente però è un grande attaccante".