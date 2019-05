Pirlo: "Studio per fare l'allenatore. Il migliore avuto? Conte"

Andrea Pirlo, ex centrocampista della Juventus e accostato di recente alla formazione Under 23, parla così al Daily Mail del proprio futuro: "Studio per fare l'allenatore. Per me Conte è il miglior mister che abbia mai avuto nella mia carriera, anche al Chelsea ha fatto un buon lavoro. Ha vinto la Premier League e la FA Cup. Poi forse ha avuto un problema con il proprietario. Ma se vedi la storia dei blues, negli ultimi 10 anni hanno cambiato troppi allenatori. Il problema quindi non sono