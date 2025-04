Pirlo torna sull'addio al Milan: "Non è stato capito. In tanti pensano sia stata una mia scelta ma non è così"

Andrea Pirlo, leggendario centrocampista italiano, ha rilasciato un’intervista a Milan TV in cui ripercorre i suoi 10 anni in rossonero. Il nativo di Flero al Milan ha vinto, tra le altre cose, due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, due Champions League, due Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club:

Che peso hanno questi 10 anni di carriera al Milan? “Sono cresciuto lì, sono diventato uomo, sinceramente avrei voluto continuare a farne altri di anni però non è stato possibile, ho fatto un altro percorso ed un’altra scelta. Dieci anni… Forse i più belli. Sono cresciuto con degli amici che tutt’ora frequento, ci sentiamo, ci vediamo, passiamo vacanze insieme. Quello è la cosa che mi ha lasciato di più dopo 10 anni di Milan: l’amicizia che ci è rimasta nonostante gli anni che sono passati”.

Ti da un po’ fastidio quello che è il percepito di oggi su quell’addio? “Sì, mi da fastidio perché forse non è stato capito da tanti se pensano in tanti che sia stata una mia scelta, ma alla fine non è stato così, come tanti sanno. Io avrei continuato a giocare, ma non c’erano le condizioni per poterlo fare e sono state prese delle strade diverse. Quando ho salutato i miei compagni dicendo che avrei lasciato il Milan forse è stato uno dei momenti più dolorosi e tristi. In quel momento c’è stata molta tristezza, d’altronde prima o poi le strade si dovevano dividere ed è andata così”.