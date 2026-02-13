PIS-MIL (1-1): Allegri fa entrare Pulisic, esce Athekame

PIS-MIL (1-1): Allegri fa entrare Pulisic, esce AthekameMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:22News
di Manuel Del Vecchio

Al minuto 77 di Pisa-Milan, parziale di 1-1, mister Allegri fa entrare Christian Pulisic al posto di Athekame. Rossoneri che passano ad una retroguardia a quattro con Tomori e Bartesaghi terzini.

Alla vigilia Allegri aveva detto che lo statunitense aveva nelle gambe, dopo l'infortunio, 15-20 minuti di gioco.