PIS-MIL (1-2): ultimo cambio per Allegri. Fuori Fullkrug per De Winter. Poi espulso Rabiot

PIS-MIL (1-2): ultimo cambio per Allegri. Fuori Fullkrug per De Winter. Poi espulso RabiotMilanNews.it
di Manuel Del Vecchio

Ultimo cambio per il Milan: fuori Fullkrug e dentro De Winter. Poi follia di Rabiot: si fa ammonire da diffidato e va a protestare con l'arbitro. Dopo qualche parola di troppo il direttore di gara lo espelle per doppio giallo: tornerà dopo la squalifica con la diffida ancora pendente. Milan in 10 nel recupero, mancano quattro minuti.