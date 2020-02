Pisacane: "Razzismo male del calcio, non parliamone"

Fabio Pisacane e Federico Mattiello, calciatori del Cagliari, hanno parlato stasera di razzismo e non solo nel corso di un incontro su immigrazione e integrazione organizzato dalla Parrocchia di Sant’Eulalia: "Fino a quando ne parleremo, gli daremo importanza e si continuerà fino alla noia. Le discriminazioni territoriali e il razzismo sono il male del calcio: l'importante è vivere la vita come ognuno desidera, non parliamone più e basta. Serve trovare un'altra strada. Mi schiero con Balotelli tutta la vita, tutti veniamo insultati per toglierci energia, per ferirci", sono le parole del difensore ex Genoa raccolte dall'inviato di TMW.